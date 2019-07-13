اندلاع #حريق بأحد مستودعات صناعة الورق في #الشرقية

صحيفة الخليج الالكترونية اندلع حريق كبير مساء اليوم السبت في احد مستودعات صناعة الورق بصناعية طريق شاطي نصف القمر دون إصابة. وصرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغاً في تمام الساعة ( 01:21) من مساء اليوم السبت الموافق 1440/11/10 هـ عن نشوب حريق في مستودع تابع لأحد شركات صناعة الورق ويستخدم لتخزين الكراتين والورق بالصناعية طريق شاطئ نصف القمر بمساحة تقديرية 200×150 م2، وعلى الفور تم انتقال فرق الدفاع المدني وعند الوصول تم تطويق وحصر الحريق ومباشرة اعمال المكافحة التي لازالت مستمرة حتئ الان دون إصابات ولله الحمد .

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