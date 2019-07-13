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صحيفة الخليج الالكترونية
قُتِل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم السبت، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني شمال مديرية المتون غربي محافظة الجوف.
ونقل موقع “سبتمبر نت” عن قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده عبدالله المخلافي، أن المواجهات دارات قرب تبة قعيطة، بسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون.
وأفاد “المخلافي” بأن المليشيا كانت تحاول استعادة تبة القعيطة، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
وأضاف أن قوات الجيش فككت عبوتين ناسفتين وضعت بالقرب من مواقعها في المنطقة ذاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر #اليمن.. #الجيش يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى في هجوم فاشل لهم بـ #الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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