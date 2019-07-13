سلمان_للإغاثة يوزع 1,332 سلة غذائية على النازحين في #صعدة اليمنية

الخليج - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,332 سلة غذائية، تزن 98 طنًا و568 كيلو غرامًا، على النازحين في قرى حجة المحاذية لمحافظة صعدة وهي (بني حسين، بني حسن، الرفيع، الدير، الفرانته، بني المش، الظهر، المغتربين، الشباكيه، الملاصية، الحجافيه، الشقفه، العوامه، الشرافيه الطلامسه، الجباره، بني غويدي، بني العاثي، الحباشية، بني مخاوي، بني فاضل، الدنانه، الخواريه، بني الزين)، استفاد منها 7,992 نازحًا.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.