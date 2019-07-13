شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يطالب بتقديم المساعدة للمدنيين السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا - تقدمت به دول من الاتحاد الأوروبي - يطالب بتقديم المساعدة دون عوائق لنحو 11 مليون و700 ألف شخص في سوريا منهم 5 ملايين بحاجة إلى مساعدة فورية.

وأعرب المجلس - وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم،السبت، عن قلقه البالغ إزاء أوضاع المدنيين السوريين جراء تصاعد الأعمال القتالية في شمال غرب سوريا.

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يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن مقتل 140 طفلًا منذ بداية هذا العام في سوريا.