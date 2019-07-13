شكرا لقرائتكم خبر عن صائب عريقات: عباس وبوتين أكدا هاتفيا أنه لا حل للقضية الفلسطينية سوى حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الرئيس محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدا خلال اتصال هاتفي أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا وفقا لحل الدولتين على حدود 1967 وفي إطار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح عريقات - في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم،السبت، أن القيادة الفلسطينية ممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكل مؤسسات الشعب الفلسطيني، كلها اجتمعت على موقف التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية، لافتًا إلى أن ذلك هو نفس موقف الصين والاتحاد الأوروبي وجميع الدول العربية في قمة تونس.

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وأضاف أن "العالم أجمع اصطف وتمسك بالمرجعيات والقرارات الدولية، وإن كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل بشكل منعزل تماما عن كل متطلبات عملية السلام مع نتنياهو وعتاة المتطرفين في إسرائيل، لفرض الحقائق على الأرض والإملاءات من خلال اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة وإغلاق منظمة التحرير في واشنطن"، مؤكدا أن كل ما قامت به إدارة الرئيس ترامب هو تدمير للقانون الدولي والشرعية الدولية ومحاولة فرض السلام على الشعب الفلسطيني".

وأكد أن "الأسلوب الأمريكي ومضمون طرحه وأسلوب التفاوض هو الذي أفشل محاولات السلام"، متسائلا "هل يعقل أن تقطع الولايات المتحدة 359 مليون دولار عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.. لدينا 544 ألف تلميذ في مدارس اللاجئين بفلسطين ولبنان وسوريا والأردن، وتقطع الدعم عن مستشفيات القدس".