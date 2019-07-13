بالفيديو والصور... محاصيل "الذهب الأصفر" في السويداء جنوبي سوريا

نشرت وكالة "سانا" تقريرا مصورا حول حصاد موسم القمح في محافظة السويداء في الجنوب السوري بعنوان "مواسم الخير والعطاء في السويداء".

ويظهر في الفيديو المصاحب للتقرير، الفلاحين وهم يحصدون أراضيهم وأيضا عمليات التعبئة للإنتاج الوفير.

وكان محصول الحبوب في سوريا حقق زيادة كبيرة هذا العام بلغت حتى تاريخ 26 يونيو/ حزيران حوالي 284 ألف طنمن القمح في مختلف المحافظات.

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من جهتها قابلت الدولة السورية هذه الزيادة في الإنتاج بقرارات تدعم الفلاحين ورفعت سعر شراء المحاصيل من الفلاحين، ورصدت عشرات المليارات من الليرات لشراء الكميات المنتجة، وبدأت عجلة التسويق بالدوران في مختلف المحافظات.

وفي محافظة السويداء ذكر مدير المصرف، نسيم حديفة، في بداية الشهر الحالي، أن إجمالي المبالغ المصروفة يبلغ أكثر من 358 مليون ليرة تم تسليمها بشكل ميسر دون تأخير.

وكان مركز استلام الحبوب في السويداء تسوق الموسم الماضي نحو 4432 طنا من القمح.