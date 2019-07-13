- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Fayed El-Geziry
وأضاف وزيري، في كلمته خلال الإعلان عن الكشف الأثري: نعيد اليوم اكتشاف مقبرة "سا إي ست"، وتحتوي على تابوت يزن حوالي 70 طنًا، مصنوع من حجر يعد من أصلب أنواع الصخور.
وتابع وزيري: تعد هذه المقبرة من أهم المقابر في منطقة دهشور نظرا لما تحتوي عليه من النقوش الرائعة والكتابة والنصوص، التي تؤرخ لهذه المنطقة.
وأضاف: أيضا وجدنا مومياء كارتولاجية جميلة بكل ما تحتويه من اللقى الأثرية.
جاء ذلك على هامش افتتاح وزير الآثار، اليوم السبت، هرم سنفرو للزيارة أمام الجمهور المصريين والأجانب لأول مرة، بحضور عدد كبير من السفراء الأجانب.
ويعتبر هرم سنفرو هو أحد 4 أهرامات قام ببنائها الملك سنفرو، وسمي بالهرم المائل، لأنه بني ليصعد بزاوية 58 درجة، وعندما وصل إلى نصف ارتفاعه تقريبا، تقرر بناء الجزء العلوي بزاوية 43 درجة، أفادت تلك التقنية في التوصل إلى بناء الهرم الكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مصر تعلن عن اكتشاف أثري "رائع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.