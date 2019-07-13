دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هيئة التجارة الفيدرالية FTC تصادق على تغريم فيسبوك 5 مليارات دولار

صادقت هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية على قرار تسوية مالية يقضي بتغريم فيسبوك 5 مليارات دولار؛ على خلفية انتهاكات الشركة لخصوصيات المستخدمين ومشاركة بياناتهم مع جهات وتطبيقات الطرف الثالث، حسب ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.

حيث جاءت هذه التسوية بين فيسبوك وهيئة التجارة الفيدرالية FTC بعد تحقيق امتد لفترة طويلة بخصوص انتهاكات فيسبوك لبيانات المستخدمين ووقوعها في شرك التسريبات والاختراقات المتتالية.

لتكون هذه الغرامة هي الأكبر التي تُقدم الهيئة على تغريم شركة تقنية بها على مدار عملها بعد تلك التي سبق وغرمت بها قوقل بمبلغ 22 مليون دولار.

حيث أفادت الصحيفة في تقريرها أن أعضاء هيئة التجارة الفيدرالية قد صوتوا على قرار تغريم فيسبوك 5 مليارات دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

لينتقل الملف الآن للجهات القانونية المختصة في وزارة العدل الأمريكية لمراجعته قبل الإقرار النهائي بتنفيذ العقوبة، حيث من غير الواضح كم ستستغرق فترة مراجعته من قبلهم.

غرامة متوقعة من فيسبوك

كانت فيسبوك قد أعنلت عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2019 في إبريل الماضي، حيث حققت أرباحاً كبيرة وصرحت حينها بأنها خصصت مبلغ 3 مليارات دولار من اجمالي الربح؛ كعمل احترازي لأي عقوبات مستقبلة قد تفرضها الهيئة عليها بدواعي التسريبات وانتهاكات الخصوصية.

حيث شملت هذه الغرامة فضحية كامبرديج انالتيكا وسلسلة من الخروقات الأخرى التي ارتكبتها المنصة بحق المستخدمين وقوانين حماية بيانات المستخدم.

Advertisements

ليبدو أنها الآن بصدد زيادة المبلغ المخصص بلمليارين أخرين لتوفي بمقدار الغرامة، التي يراها بعض المحكمين وأصحاب الصوت المسموع في الولايات المتحدة غير كافية ولا تمثل رادع قوي للشركة.

ليس لأن المبلغ صغير أو غير كافي بل لكونه مبلغ كبير حقاً لكنه لن يؤثر على المنصة التي مازالت تشهد ارتفاعاً على سعر سهمها في السوق.

حيث يرون أن الغاية من وراء الغرامة التأثير على قدرة الشركة التنافسية في السوق وإلحاق الخسارة بها بشكل يجعلها أكثر مراعاة لحقوق المستخدمين، وهذا لن يتم في ظل نمو الشركة المستمر وهيمنتها الكبيرة على سوق الشبكات الاجتماعية، وعملها أيضاً على العديد من الأجهزة والمنتجات التقنية التي قد يكون لها دور في تسريب بيانات ومعلومات عن مستخدميها مستقبلاً.

والجدير بالذكر أن فيسبوك قد تواجه غرامة قد تصل لأكثر من مليار ونصف المليار دولار من قبل الاتحاد الأوروبي؛ بسبب تسريب بيانات شخصية عن ملايين المستخدمين على إثر اختراق أصاب الشبكة العام الماضي.

المصدر

WSJ

التدوينة هيئة التجارة الفيدرالية FTC تصادق على تغريم فيسبوك 5 مليارات دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.