دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صورة حية لهاتف سامسونج Galaxy Fold بعد إعادة التصميم ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد الإصدار الجديد من هاتف Galaxy Fold بعد إنتهاء سامسونج من إعادة التصميم في صور حية، حيث تستعد العملاق الكوري بالفعل لإطلاق الهاتف إلى الأسواق قريباً.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold قريباً بعد إنتهاء سامسونج من إعادة تصميم الهاتف.

ولقد رصد هاتف Galaxy Fold في صور حية في نيو دلهي بالفعل بعد إنتهاء سامسونج من إعادة تصميم الهاتف، حيث تظهر وحدة الهاتف قيد الإستخدام عبر أحد موظفي سامسونج.

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وتشير التوقعات إلى أن وحدة الهاتف التي رصدت في الصور الحية هي إحدى الوحدات التي تخضع للمعاينة الأخيرة قبل إطلاق الهاتف إلى الأسواق رسيماً.

يذكر أن سامسونج تستعد لعقد مؤتمر للإعلان عن سلسلة Galaxy Note10 في 7 من أغسطس، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة ستقدم هاتف Galaxy Fold بعد أن تم الإنتهاء من إعادة التصميم خلال فعاليات المؤتمر.

المصدر

هذا الموضوع صورة حية لهاتف سامسونج Galaxy Fold بعد إعادة التصميم ظهر على التقنية بلا حدود.