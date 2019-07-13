الداخلية التونسية: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لسبعة أشخاص بسواحل طبرقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني التونسي بطبرقة بولاية جندوبة، من ضبط 7 أشخاص على متن مركب بحري، بصدد اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية باتجاه إيطاليا. وأوضحت وزارة الداخلية التونسية - في بيان اليوم،السبت، أنه بالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا أنهم أبحروا من السواحل الجزائرية، مضيفة أن النيابة العامة، أمرت بمواصلة التحريات معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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