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الاستخبارات العراقية تعتقل داعشيا فى مدينة الموصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى في شمال البلاد.

 

وأفادت المديرية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ إن قوات الأمن اعتقلت الإرهابي أثناء محاولته دخول قضاء مخمور، الواقع في جنوب شرق مدينة الموصل العراقية، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

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وتعلن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، عن قتل واعتقال عناصر من التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

 

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