شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل داعشيا فى مدينة الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى في شمال البلاد.

وأفادت المديرية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ إن قوات الأمن اعتقلت الإرهابي أثناء محاولته دخول قضاء مخمور، الواقع في جنوب شرق مدينة الموصل العراقية، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

Advertisements

وتعلن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، عن قتل واعتقال عناصر من التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.