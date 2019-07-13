شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الهجوم الإرهابى على مدينة كيسمايو الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة خارجية البحرين بشدة ، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا بمدينة كيسمايو الصومالية ، أمس الجمعة، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت الوزارة - وفقا لوكالة ألأنباء البحرينية اليوم،السبت، تضامن البحرين مع الصومال ضد العنف والإرهاب، مجددة موقف المملكة الرافض بشدة لكل صور العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.

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وكان 4 مسلحين على الأقل من حركة الشباب الصومالية المتطرفة قد هاجموا فندقا بمدينة "كيسمايو" الساحلية بجنوب البلاد، مساء أمس الجمعة، حيث بدأوا الهجوم بتفجير سيارة مفخخة عند بوابة الدخول أعقبه اقتحام مبنى الفندق الذي كثيرا ما يتردد عليه ساسة وشيوخ قبائل ونواب.

وقال الضابط بالشرطة المحلية الكولونيل عبد القادر نور إن الهجوم استمر لما يزيد على 14 ساعة قبل أن يتمكن الجنود من قتل جميع المسلحين داخل مبنى الفندق.