الراى الكويتية: مقتل شيخ من الأسرة الحاكمة فى الكويت أثناء تنظيفه سلاحه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى شيخ من الأسرة الحاكم فى الكويت، وبحسب صحيفة الراى الكويتية، أن شيخا من الأسرة فارق الحياة أثناء قيامه بتنظيف سلاحه داخل منزله فجر اليوم.
وقال مصدر أمنى إن الجهات الأمنية تلقت بلاغا عن إصابة الشيخ، (فى الثلاثينات من العمر) أثناء قيامه بتنظيف سلاحه الشخصى فى منزله.
وانتقل رجال الأمن والطوارئ الطبية إلى المكان، وبفحصه تبين أنه فارق الحياة متأثراً بالإصابة التى لحقت به، وتم استدعاء الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة ونقلها إلى الطب الشرعى.
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