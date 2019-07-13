شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب ولاية جيجل فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4,9 درجات بمقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية جيجل الجزائرية (شمال شرق)، دون أن تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقال بيان لمركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر إن مركز الهزة كان على بعد 20 كلم شمال ولاية جيجل.