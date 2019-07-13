العراق.. بارزاني يتعهد بتسهيلات للمستثمرين في إقليم الشمال

أربيل / علي محمد / الخليج 365

تعهد رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، السبت، بتوفير أرضية "أكثر ملاءمة" لجميع المستثمرين في الإقليم.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، والوفد المرافق له، ضم أيضا القنصل التركي في أربيل، هاكان كاراجاي.

وقدم السفير التركي خلال اللقاء، التهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة تسلمه منصبه (الأربعاء)، معربا عن أمله بنجاح التشكيلة الجديدة لحكومة الإقليم.

وتمنى يلدز، أن تكون انطلاقة الحكومة الجديدة فاتحة خير لأهالي إقليم كردستان، وأن يتم من خلالها تعزيز العلاقات بين تركيا والإقليم، والعراق عموما.

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من جانبه، عبر بارزاني، عن شكره وامتنانه لزيارة الوفد التركي، وقال إنه يأمل أن تتطور العلاقات بين أنقرة وإقليم كردستان، لا سيما في القطاع الاقتصادي.

وشدد على ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد، خصوصا في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، بالشكل الذي لا يجعل دخل الإقليم أحادي المصدر.

وأضاف بارزاني للوفد التركي: "سنوفر أرضية أكثر ملاءمة للمستثمرين المحليين والأجانب".

كما عبر رئيس الوزراء عن قلقه، إزاء وقوع ضحايا بسبب الاشتباكات داخل أراضي الإقليم، مطالبا جميع الأطراف باحترام سيادته، وألا يكونوا سببا في إلحاق أذى بالمواطنين.

ودعا بارزاني، الجانب التركي إلى تقديم تسهيلات سفر لمواطني الجانبين، وعدم تعرض مواطني الإقليم لمشاكل في المطارات التركية.

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