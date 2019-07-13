العراق.. التحالف الدولي يقتل أربعة من "داعش" في نينوى

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، مقتل أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بقصف للتحالف الدولي في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع للدفاع) في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، إنه "وفق معلومات دقيقة، قتل 4 إرهابيين من عناصر عصابات داعش، بضربة جوية لطيران التحالف الدولي جنوبي قرية المنايف ضمن محافظة نينوى".

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وأعلنت الدفاع العراقية، الإثنين الماضي، مقتل 16 "إرهابياً" بقصف لطائرات التحالف الدولي في منطقة "وادي الكصب" بمحافظة نينوى.

وبدأ تنظيم"داعش" مؤخراً شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.