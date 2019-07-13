"حماس" تعلن مقتل أحد عناصرها على حاجز أمني في اليمن

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، السبت، مقتل أحد عناصرها في اليمن، الجمعة، على أحد حواجز الأمن بمحافظة مأرب، شمال شرقي العاصمة صنعاء.
وقالت الحركة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "تنعى حركة حماس ابنها البار سليم أحمد معروف (36 عاما) الذي قتل غدرا صباح أمس الجمعة، على أحد حواجز الأمن في محافظة مأرب اليمنية".
وطالبت الجهات الأمنية اليمنية بفتح تحقيق في الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة بأسرع وقت.
وأشارت إلى أن "معروف" يقيم في اليمن منذ أكثر من 15 عاما.
ولم تذكر "حماس" إن كان "معروف" يمارس أي نشاط لصالحها في اليمن أو مزيدا من التفاصيل حول حادثة مقتله.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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