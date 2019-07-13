وفاة شاب وإصابة آخر انقلبت مركبتهما في #فيفاء

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي شاب مصرعه وأصيب مرافقه، إثر انقلاب مركبتهما بمحافظة فيفاء.

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وهوت مركبة من نوع “شاص” من أحد المرتفعات غرب محافظة فيفاء، كانت تقل شخصين، ما أدى إلى وفاة السائق البالغ من العمر ١٨ عامًا، ونقل الآخر إلى المستشفى بعد تعرضه لبعض الإصابات.

وتشكل طرق محافظة فيفاء خطورة بالغة نظرًا لوعورتها وتضاريس المحافظة الجبلية، حيث راحت ضحية تلك الطرق عشرات الأرواح من أهالي وزوار المحافظة.