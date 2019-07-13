البحرين تدين الهجوم الإرهابي في #الصومال

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الخليج - واس
أدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مدينة كيسمايو في الصومال، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن تضامن مملكة البحرين مع جمهورية الصومال، وموقفها الثابت والرافض لكل صور العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين .
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