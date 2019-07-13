التقاعد توضح: حقوق المرأة المتقاعدة لاتسقط بعد وفاتها

صحيفة الخليج الالكترونية

بينت المؤسسة العامة للتقاعد أن حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها وأنها تصرف للمستفيدين من ورثتها حتى لو كان والدهم موظفاً أو متقاعداً.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب المؤسسة العامة للتقاعد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».