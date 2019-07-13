قنصليتنا في #هونج_كونج تحذر السعوديين: ابتعدوا عن منطقة #شونج_شوي

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة (شونج شوي) الواقعة في شمال هونج كونج على الحدود مع الصين.
وبررت القنصلية في تغريدة لها اليوم عبر حسابها في “تويتر” ذلك بقولها: نظراً لمشاركة آلاف المتظاهرين اليوم في مسيرات احتجاجية غاضبة ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
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