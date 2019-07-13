قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بلدة جبل المكبر شرق #القدس

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم فلسطينيين من بلدة جبر المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية في القدس، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نور عليان، و أحمد رزق عويسات من منزليهما في شارع المدارس بعد مداهمة الحي.

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