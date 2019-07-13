إنجاز عالمي لتعليم عسير

أميرة الشهري

حققت الطالبة دنيا ناصر الغامدي ، من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، جائزة دولية في معرض ” بينالي كاناجاوا ” لفن الأطفال العالمي ، والذي أقيم في اليابان بمشاركة 80 دولة،

وشارك به أكثر من 27500 طالب وطالبة من مختلف دول العالم .

و ثمن المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، جهود القائمات على رعاية الطالبة ودعمها على مستوى المدرسة والأسرة والإدارة ، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات العالمية والعربية والوطنية التي حققها تعليم المنطقة في عدد من المجالات .