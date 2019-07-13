8 ريالات للسجائر و100 ريال لكيلو التبغ الحد الأدنى لاحتساب الضريبة الانتقائية.. وهذا هو موعد التنفيذ

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مصادر مطلعة، عن تحديد الهيئة العامة للزكاة والدخل، قيمة الحد الأدنى لاحتساب الضريبة الانتقائية المستحقة على السجائر، ومنتجات التبغ الجاهز كالشيشة، على أن يتم التطبيق في مطلع ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن هيئة الزكاة، اشترطت أن يكون السعر المعياري لعلب السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة 8 ريالات، فيما سيبلغ السعر الأدنى لمنتجات التبغ الجاهز للاستخدام والشيشة والمنتجات الأخرى المماثلة 25 ريالا لكل 250 غراما (بما يعادل 100 ريال للكيلو).

وبينت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن القرار لن يؤثر على أسعار منتجات السجائر المتوسطة والمرتفعة، لكنه سيقتصر على المنتجات المتدنية، مشيرة إلى أن الأنواع التي تباع حاليا بسعر 11 ريالا للمستهلك النهائي، بما يعادل 5.25 ريال للعلبة قبل فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، ستباع لاحقا عند تطبيق الحد الأدنى بسعر 14 ريالا، بنسبة ارتفاع 27%.