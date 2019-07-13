موقع أوروبي: حلب تتوسط ثلاث قارات ومفترق طرق مهم في الشرق الأوسط

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ونقلت وكالة "سانا" عن موقع تشيكي وصفه لمدينة حلب التي تقع في الشمال السوي بأنها قلب لثلاث قارات هي آسيا وإفريقيا وأوروبا وأنها كانت ولا تزال مفترق طرق مهم لمنطقة الشرق الأوسط.
© Sputnik . Mostafa Rostum
يذكر أن الجيش السوري تمكن من تحرير مدينة حلب بالكامل من التنظيمات المسلحة في نهاية عام 2016، وأطلقت الحكومة السورية مرحلة إعادة إعمار المدينة والتي بدأت تستعيد عافيتها وتشهد عودة تدريجية لسكانها مع بدء ترميم الكثير من البنى التحتية.
جدير بالذكر أيضا أن الشارع السوري كان يطلق على حلب لقب العاصمة الاقتصادية، واشتهرت قبل الأزمة بصناعاتها المتنوعة ومراكزها التجارية على مستوى الشرق الأوسط.
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