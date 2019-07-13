تركيا تطلق عملية عسكرية جديدة في العراق

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وأضافت: "تستمر العملية كما هو مخطط لها بدعم من سلاح القوات الجوية والبرية".
وأشارت الوزارة، إلى استمرار عملية "المخلب —1" في استهداف مستودعات ذخيرة وتحصينات ومخابئ وملاجئ تابعة لـ"بي كا كا" في منطقة هاكورك.
وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف "القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، حسب ما ذكرته أنقرة.
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