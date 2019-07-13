شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابى الذى استهدف فندقاً فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابى الذى استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قدم المصدر العزاء والمواساة لذوى الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالى الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.