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شكرا لقرائتكم خبر عن هل صدر قرار برفع أسعار البنزين؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن إصدار قرار برفع أسعار البنزين 91 إلى 1.57 ريال لكل لتر، بزيادة مقدارها 12 هللة للتر الواحد بنسبة تقريبية 8.3%..
وانتشر مع الخبر المتداول صورة تصميم من وكالة الأنباء السعودية “واس”، ولكن بمراجعة موقع الوكالة الرسمية اتضح أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن ولم تنشر ما يشير إلى ذلك.
وكان آخر قرار صدر بهذا الشأن قبل 3 أشهر، يوم 13 أبريل الماضي، حيث أعلنت شركة “أرامكو” عن رفع أسعار البنزين ابتداءً من يوم الأحد 14 أبريل، بعد مراجعة أسعار المنتج خلال 3 أشهر من أبريل إلى يونيو 2019، مشيرةً إلى أن الأسعار قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
وتكون مراجعة أسعار الوقود في المملكة بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.
وبالرجوع إلى موقع شركة أرامكو للاطلاع على الأسعار يتضح أنها في نفس المستوى السابق ولم يطرأ عليها أي تعديل حتى الآن، وفق الجدول المرفق بالأسفل:
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