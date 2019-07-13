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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء أن الكعبي شرح في تصريح لم ينشر من قبل، بمناسبة الذكرى الـ13 لحرب يوليو/ تموز 2006، التي شنتها إسرائيل على لبنان، أوضح من خلاله ما دار في لقائه مع السيد نصر الله في تلك الفترة.
© REUTERS / AZIZ TAHER
وأوضح القائد البارز في الحشد الشعبي أنه في تلك الفترة، خرج نصر الله فجأة على الإعلام، وبشر بالنصر الحتمي وفاجأ الجميع، وكانت تلك التصريحات تنشأ من اطمئنان يفوق الحسابات العادية.
وأكد الكعبي أن نصر الله تسلم رسالة من خامنئي، وجاء فيها "أنني أوصي جميع المجاهدين بقراءة دعاء [الجوشن الصغير]"، وبشرنا بالنصر الحتمي، وأن العزة والكرامة ستكون من نصيب المقاومة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكشف لأول مرة... رسالة من خامنئي كانت وراء خطاب نصر الله المفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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