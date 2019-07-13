كشف معلومات جديدة عن المحاولات الانقلابية في السودان

وقال العطا في تصريحات لصحيفة "الصيحة"، اليوم السبت، إن إحدى المحاولات الانقلابية كانت من ضباط يظنون أنهم يدعمون الثورة بهذا التصرّف.

© REUTERS / STRINGER

وشدّد على أنّه كان يمكن أنّ يؤدي بالبلاد إلى انفلات أمني يصعب تداركه.

وأوضح العطا أنّ المحاولة الانقلابية الثانية كانت أكثر حركة وتم التعامل معها، مشيرا إلى أنّ هذه المجموعة تتبع لها خلايا أخرى بدأت العمل، كاشفا عن أنّ هذه الخلايا تنتمي إلى النظام القديم.

وقال نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا:

بحمد لله تم التعامل معها.

Advertisements

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد كشف عن إحباط مُحاولة انقلابية جديدة فَاشلة، مساء الخميس الماضي، نفّذها عدد من الضباط وضباط الصف، عددهم (12) ضابطاً تم القبض على (4) منهم.

وأعلن عضو المجلس العسكري، الفريق جمال عمر، في بيان، الخميس، أن اللجنة الأمنية أحبطت مُحاولة انقلابيةً فاشلةً قَامَت بها مجموعة من الضباط وضباط الصّف، وعددهم (12) ضابطاً، (7) منهم بالخدمة و(5) بالمعاش، وأكّد القبض على (4) ضباط والتحفُّظ عليهم، وأبان أنه جار البحث عن البقية، بما فيهم قائد المجموعة الانقلابية.

وقال عمر:

إن القوات المسلحة والدعم السريع والأمن والشرطة يتعهدون بالحفاظ على الأمن والاستقرار بالبلاد، وشدّد عمر أن المحاولة الانقلابية الفاشلة قُصد بها في هذا التوقيت الحسّاس والدقيق استباق التّوقيع على الاتّفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الوقت الذي يجري توقيع الاتفاق.

ووصف عضو المجلس هذه المجموعة الانقلابية بأنّها تَعمل ضد رغبات الشعب وعدم تحقيق المكتسبات والأهداف العليا للبلاد، وقطع بأن حكم البلاد لن يتم إلا بصناديق الاقتراع، وليس عبر المحاولات الانقلابية التي قال إنها مدمرة للوطـن.