تعليق سعودي يقلل من زيارة أمير قطر إلى أمريكا

وقال الأمير السعودي، في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الرياض وقعت مع واشنطن صفقات بقيمة 400 مليار دولار عند زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة، تشمل الأسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة يعود نفعها على البلدين".

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وأضاف أن "الصفقات التي وقعها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال زيارته الأخيرة لواشنطن بلغت فقط 185 مليار دولار، مشيرا إلى أن الناتج المحلي للسعودية عام 2018 بلغ نحو 800 مليار دولار، بينما بلغ الناتج القطري لنفس العام 186 مليار دولار".

ونوه إلى أن "الصفقات القطرية أكثر من ناتجها المحلي".