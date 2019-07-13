شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة 1300 حاج وحاجة من 72 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، باستضافة (1300) حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج لهذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذى تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًا.

وقال الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن أمر الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز، يجسد حرصه الدائم على العناية بمصالح المسلمين فى أنحاء العالم، ويدل على اهتمام ولاة أمر هذه البلاد المباركة بالإسلام والمسلمين، وتقوية أواصر ووشائج العلاقات والتضامن الإسلامى المبنية على تعاليم كتاب الله تعالى وسنة رسوله.

وأوضح آل الشيخ، أن المستضافين ينتمون إلى (72) دولة حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يأتى متوافقًا مع المكانة المرموقة والرائدة التى تليق بالمملكة فى العالم الإسلامى بصفتها رائدة لكل عمل إسلامى نافع للأمة الإسلامية، حيث تسخر كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين وتسعى دائمًا لتحقيق وحدتهم واجتماعهم.

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وأوضح أن إجمالى من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1417هـ، حتى تاريخه وصل إلى (52.747) حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم، لافتًا الانتباه إلى أن البرنامج يحقق حلم مسلمين كثر لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مشيدًا بما حققه البرنامج من أصداء طيبة على مستوى العالم.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، على حرصهم وعنايتهم الكريمة والمباشرة على أداء المسلمين شعائر الإسلام وواجباته بأمن ورخاء.