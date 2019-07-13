شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 إرهابيين فى قصف للتحالف الدولى فى محافظة نينوى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم السبت، مقتل أربعة إرهابيين فى قصف للتحالف الدولى فى محافظة نينوى. وأوضح الإعلام الأمنى، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إنه وفق معلومات دقيقة، أسفر قصف جوى للتحالف الدولى جنوبى قرية المنايف بمحافظة نينوى عن مقتل ٤ إرهابيين من عناصر تنظيم داعش. وكان 16 إرهابيا قتلوا الاثنين الماضى بقصف لطائرات التحالف الدولى فى منطقة "وادى الكصب" بالمحافظة ذاتها.

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