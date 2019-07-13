أكار: تحييد 143 إرهابيًا خلال العمليات شمالي العراق منذ مايو

أنقرة/ الخليج 365

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في كلمة له بمناسبة "15 تموز يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية":

- نواصل العمليات ضد الإرهاب بوتيرة عالية

- القوات التركية تحافظ على مكانتها المرموقة والمتميّزة

- الجيش يتصدى بحزم لمحاولات استهداف سيادة واستقلال الشعب التركي في بحر إيجه وشرق المتوسط وقبرص

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تحييد 143 إرهابيًا خلال العمليات المستمرة ضد منظمة "بي كا كا" شمالي العراق منذ 27 مايو/ أيار الماضي، بينهم 61 في إطار عملية "المخلب".

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم أقيمت السبت، بمقر رئاسة الأركان التركية في العاصمة أنقرة، بمناسبة "15 تموز يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الموافق ذكرى التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقال أكار إن قوات بلاده تواصل عملياتها ضد الإرهاب بوتيرة عالية، وتناضل داخل البلاد وفي العراق وسوريا والبحار من أجل ضمان بقاء الدولة التركية، وسيادة واستقلال شعبها.

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وأوضح أن الجيش التركي يؤدي مهامه بنجاح في طار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ويساهم في السلام والاستقرار الأقليمي والعالمي.

وتابع: "القوات المسلحة التركية تحافظ على مكانتها المرموقة والمتميّزة، وخاصة على صعيد حلف شمال الأطلسي".

وأكّد أن منظمة "غولن" الإرهابية التي تغلل عناصرها داخل مؤسسات الدولة، حاولت في 15 تموز/ يوليو القيام بخيانة لم تشهدها البلاد من قبل ضد القوات المسلحة التركية والديمقراطية.

وشدّد على أن النجاحات التي تحققها القوات التركية خلال العمليات والمناورات الكبيرة داخل وخارج البلاد، ما هي إلا دليل على تصاعد قوتها كلما تطهرت من عناصر "غولن".

أكار أشار في هذا الصدد إلى عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" في سوريا، و"المخلب" شمالي العراق، فضلًا عن العمليات المستمرة شرقي وجنوب شرقي تركيا.

كما أكّد ان الجيش التركي يواصل أعماله بحزم بهدف التصدي لمحاولات استهداف سيادة واستقلال الشعب التركي في بحر إيجه وشرق المتوسط وقبرص.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.