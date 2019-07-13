إعفاء مواطني #المملكة من تأشيرة الدخول لجنوب #أفريقيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
وافق برلمان جنوب أفريقيا على إعفاء مواطني 7 دول من تأشيرة الدخول المسبقة، وكان من ضمن هذه الدول المملكة العربية السعودية.
ويمكن لمواطني المملكة الآن الحصول على التأشيرة من مطار كيب تاون أو مطار جوهانسبرج.
وغرد حساب حكومة جنوب أفريقيا بقرار إعفاء السعوديين من الحصول على التأشيرة المسبقة.
وكان الحصول على تأشيرة دخول جنوب أفريقيا من أبرز المعوقات التي تحد من سفر مواطني المملكة إلى جنوب أفريقيا وتراوحت أعداد السعوديين المسافرين سنويًا ما يقارب من 6 آلاف سائح فقط.
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