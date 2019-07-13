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تصادم مروع ينهي حياة مواطن وزوجته وطفلتهما بـ #الطائف

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تسبب حـادث مروري مروع بين مركبة وشاحنة على طريق حضن – الطائف، فجر اليوم (السبت)، في وفاة مواطن وزوجته وطفلتهما.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوجود حـادث تصادم بين سيارة وشاحنة، أسفر عن وفاة أسرة مكونة من أب وزوجته وطفلتهما، فيما أصيب قائد الشاحنة.

وأضاف أن الفرق الإسعافية باشرت الحادث فور وقوعه واتخذت الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالعزيز لتلقي الرعاية الطبية.

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