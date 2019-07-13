الكشف عن متطلبات الحصول على #الإقامة_المميزة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف مركز خدمات الإقامة المميزة، أمس الجمعة، عن تفاصيل متطلبات الحصول عليها للأجانب الراغبين في تقديم طلباتهم إلى المركز.

وقال المركز، إنه يجب إحضار رقم الإقامة السعودية إذا كان المتقدم من داخل المملكة أو سبق له الإقامة فيها، إضافة إلى كشف بحساباته المصرفية لآخر سنتين، بشرط أن يكون مختوماً من البنك.

وأشار إلى أنه يشترط تقديم بيانات العنوان الحالي، وبيانات الزوجة والأولاد حال وجودهم، ورفع صور ممسوحة ضوئياً ومصدّقة لصكوك التملك، وتعريف حديث بالراتب مختوم من جهة العمل ومصدّق.

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كما يجب على المتقدم كذلك إحضار كشوفات حسابات الاستثمارات، ورفع صور ممسوحة ضوئياً لشهادات القروض إن وجدت، وصور للقوائم المالية المدققة من المحاسبين، وصور شخصية للمتقدم والتابعين له، إضافة إلى بيانات جواز السفر.