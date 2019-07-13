المرور يحث قائدي المركبات على اختيار الموقف الصحيح عند الذهاب إلى الجامع

صحيفة الخليج الالكترونية

أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات، أمس (الجمعة) الحرص على اختيار الموقف الصحيح عند الذهاب إلى الجوامع.

وشدد المرور على الابتعاد عن الوقوف الخاطئ المخالف للأنظمة المرورية، مؤكدا أن الوقوف الصحيح أمان للمركبة وأساسي لتسهيل الحركة المرورية حول الجوامع.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “عند الذهاب إلى الجامع احرص على اختيار الموقف الصحيح وابتعد عن الوقوف الخاطئ المخالف للأنظمة المرورية”.