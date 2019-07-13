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الولايات المتحدة تغرم فيسبوك 5 مليارات دولار

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت تقارير لوسائل إعلام أمريكية عن قرار للجنة التجارة الاتحادية الأمريكية بتغريم شركة “فيسبوك” نحو خمسة مليارات دولار، وذلك على خلفية فضيحة بيع بيانات المستخدمين لإحدى الشركات.

وأوضحت التقارير، أن اللجنة ركزت في تحقيقاتها على قيام “فيسبوك” على نحو غير ملائم بتبادل البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم مع شركة “كيمبرج أناليتيكا” البريطانية للاستشارات التي جرى إشهار إفلاسها.

وبينت أن الإعلان النهائي عن تلك التسوية سيصدر الأسبوع المقبل، لافتةً إلى أن التسوية ستتضمن قيودا حكومية على طريقة تعامل فيسبوك مع البيانات الشخصية للمستخدمين.

وكانت “فيسبوك” قررت في وقت سابق هذا العام تخصيص ثلاثة مليارات دولار لدفع غرامة توقعت أن تتراوح من ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار، جراء تلك الأزمة.

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