بالأدلة الدامغة .. قطر تدعم الإرهاب في اليمن بأذرع الإصلاح

كشفت العملية الأمنية الناجحة التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب الخميس الماضي في العاصمة عدن، حقيقة تورط قطر في دعم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في المحافظات المحررة .

وأكدت العملية ما تناولته صحيفة الوطن السعودية قبل عدة أشهر حول رعاية قطر لاتفاق بين "قيادات إخوانية والحوثيين" بهدف "تجميد" بعض الجبهات، خاصة وأن الأسلحة القطرية تم ضبطها في منزل أحد القيادات الإصلاحية بعدن .

كما قضت المؤامرة التي حاكتها قطر بين الإخوان والجماعة المدعومة من إيران، بـ"تمكين الميليشيات الحوثية من حشد قواتها في جبهة الساحل الغربي، لإعاقة أي انتصارات للقوات المشتركة".

وكشفت معلومات استخباراتية عن تعاون قطري مع الحوثيين في اليمن، من أجل استهداف حدود المملكة العربية السعودية، واختطاف اليمن لصالح طهران حليفة الدوحة.

ولعبت الإمارة الصغيرة على الوجهين في اليمن، فبينما شاركت في التحالف العربي من أجل دعم الشرعية اليمنية، كانت تدعم المتمردين الحوثيين في صنعاء وتنظيم الإخوان المتحالف معهم، وذلك من أجل خلط الأوراق وإشاعة فوضى في اليمن الذي يعاني الآن إنسانيا من جراء الانقلاب الحوثي.

ودفع ثمن هذا الدور المزدوج، آلاف اليمنيين الذين قتلوا جراء الهجمات الحوثية العشوائية على منازلهم والمستشفيات العامة.

وتأتي عملية ضبط السلاح القطري بعد نداءات عدة من مسؤولين أمنيين لضرورة مواجهة عمليات التهريب القطرية للسلاح داخل اليمن.

وفي أكتوبر الماضي، أكد وزير الداخلية اليمني، حسين عرب، دور قطر في دعم الميليشيات الانقلابية والتنظيمات الارهابية في بلاده، وسط تقارير عن تحالف بين تنظيمي الإخوان والقاعدة برعاية الدوحة.

وأفادت مصادر أمنية يمنية أن تحالفا ثلاثيا يضم تنظيم الإخوان وتنظيم القاعدة وضلعه الثالث الدعم القطري، اتخذ قرارا بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية رصدت لقاءات في شبوة وأبين لقيادات إخوانية وأخرى تنتمي لتنظيم القاعدة، بهدف تنسيق العمل بينهما بتوجيه قطري ضد القوات الحكومية.

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