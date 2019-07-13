بحرية الاحتلال تعتقل صيادين فلسطينيين بعد مهاجمة مركبهما قبالة رفح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلى اليوم، صيادين فلسطينيين بعد مهاجمة مركبهما قبالة بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت مصادر فلسطينية، بأن زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلى أطلقت الرصاص الحى وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين قبالة بحر رفح، واعتقلت الصيادين الأخوين محمد وأحمد البردويل واستولت على مركبهما.

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