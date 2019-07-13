موقع إسرائيلي: حسن نصر الله زعيم وقائد استراتيجي حكيم

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وقال الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، اليوم السبت، إن حسن نصر الله مثل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، شخصية قيادية، وزعيم واستراتيجي حكيم.
© AFP 2019 /
ونوه الموقع العبري إلى أن حسن نصر الله نشر في خطابه خريطة مفصلة لأهداف "حزب الله" اللبناني الصاروخية في إسرائيل، سواء مطار بن غوريون في تل أبيب، أو محطات الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء إسرائيل المنتشرة على طول الساحل الإسرائيلي على أوضح أنه لا إيران ولا الحزب يحددان ما يجري في سوريا.
وألمح الأمين العام للحزب إلى أن هناك أطرافا أخرى هي التي تحدد مسار المعركة أو الحرب في سوريا، وليس حزبه أو إيران، دون الإشارة إلى أطراف بعينها.
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