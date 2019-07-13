الجيش الليبي يعلن مقتل "إرهابيين" خلال هجوم جوي في غريان

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان، إن "سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة قوية، استهدفت معسكرات الميليشيات في مدينة غريان، تسبب في مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة".
وأضاف البيان، أن "من بين الضربات الجوية، استهداف ما يعرف بمعسكر "أبومعاذ" بغريان الذي يتمركز به عدد من المرتزقة التشاديين، وهو ما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم، كما تم تدمير شحنة من الأسلحة في منطقة أبو غيلان".
وبدأ الجيش الليبي الأسبوع الماضي، عملية عسكرية كبيرة لاستعادة مدينة غريان التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق منذ نهاية الشهر الماضي.
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