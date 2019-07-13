السعودية توجه بإيقاف مبادرة أثارت جدلا واسعا في الممكلة

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، وجه "محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بإلغاء وإيقاف مبادرة (عينك على الطائف) لما تضمنته ما يخالف ما تتميز به المحافظة من مميزات عدة لا تحصر، ووجه بالعمل على إعادة صياغة المبادرة من جديد، بحيث تسلط الضوء على الإيجابيات وتبرز ويشجع عليها، وتفهم القائمون ما وقعوا فيه من أخطاء من لغة تعميم مبررين أنه كان دون قصد إطلاقا".

بدوره، طالب رئيس الغرفة التجارية بالطائف ورئيس مجلس الغرف التجارية سامي العبيدي القائمين بحذف الفيديو الترويجي للمبادرة من صفحتها على "تويتر"، وقال: "أتمنى حذف الفيديو وإعداد برنامج للمبادرة يتناسب مع اسمها ويحقق أهدافها".