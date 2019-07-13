سلاح الجو التركي يدمّر مواقع لـ"بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

تمكن سلاح الجو التركي من تدمير مواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارة على شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، السبت.

وقالت الوزارة إن سلاح الجو التركي شن غارة ضد "بي كا كا" في منطقتي "هاكورك" و"آواشین-باسیان" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية المخلب المستمرة بالمنطقة.

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وأوضحت أن الغارة الجوية أسفرت عن تدمير مخابئ وتحصينات وأسلحة تابعة للمنظمة الإنفصالية.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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