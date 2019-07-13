الخدمة_المدنية توضح موعد بداية ونهاية #إجازة_عيد_الأضحى

صحيفة الخليج الالكترونية

أبانت وزارة الخدمة المدنية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وعدد أيام الإجازة.

وأوضحت الوزارة، ردا عن سؤال أحد المغردين وجهه إلى حساب الوزارة على “تويتر” حول موعد الإجازة، أن إجازة عيد الأضحى تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة.

وبيّنت أن الإجازة ستنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.