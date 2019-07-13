شكرا لقرائتكم بيدرسون يلتقي المعارضة السورية .. وتفاؤل حذر باطلاق اللجنة الدستورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 13 يوليو 2019 - اخر تحديث في 13 يوليو 2019 / 10:47

التقى الموفد الدولي إلى سورية غير بيدرسون، اليوم (الجمعة)، وفدًا من هيئة التفاوض السورية برئاسة نصر الحريري، وناقشا خطوات تشكيل اللجنة الدستورية. بعد ساعات من مغادرته العاصمة السورية دمشق ولقائه مسؤولين في النظام السوري.



ونقلت وسائل اعلام محسوبة على المعارضة السورية عن الناطق باسم الهيئة يحيى العريضي، قوله إن اللقاء ناقش نتائج زيارة بيدرسون الأخيرة إلى دمشق. وأضاف العريضي أن "الارتياح الذي عبر عنه الموفد الدولي حول تشكيل اللجنة الدستورية، هو إشارة بأن النظام خضع للضغوط الروسية حول تشكيلها. لكن النظام لن يتخلَّ عن ممارساته بعرقلة اللجنة بأي طريقة يجدها، لأن الحل السياسي مرفوض لديه ويفضل الحل العسكري".

وكان بيدرسون زار دمشق لمدة يومين، واجتمع بوزير الخارجية وليد المعلم، قبل ان يتحدث عن "إنجاز كبير وتقدم في مباحثات تشكيل اللجنة الدستورية".

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وأكد العريضي أنه تم الاتفاق على القواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية، لكنه لم يحدد موعد انطلاقها بعد، مرجحًا أن يكون ذلك خلال اجتماع الجولة المقبلة لـ "آستانة"، مطلع الشهر المقبل.

واوضح العريضي أنه كان هناك خلاف حول الأسماء الستة في قائمة المجتمع المدني، وتم الاتفاق عليها بأن تقر الأمم المتحدة أربعة أسماء، في حين يختار النظام وروسيا اسمين.

ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الدستورية 150 اسمًا، 50 لكل من النظام والمعارضة (الممثلة بالهيئة) وقائمة المجتمع المدني.

وأكد العريضي أنه في حال حصول إشكالية داخل عمل اللجنة حول قرار ما، فإن ذلك يحتاج إلى تصويت بنسبة 75 في المئة ما يعادل 113 صوتًا.