شكرا لقرائتكم نصرالله: أي حرب جديدة ستضع إسرائيل على حافة الزوال وتأجيل جلسة الحكومة كان قرارا حكيماً ولسنا مع التعطيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 13 يوليو 2019 - اخر تحديث في 13 يوليو 2019 / 10:50

قال الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله: "إن المعادلات التي تحققت وأنجزت في حرب تموز(يوليو) 2006 ما زالت قائمة وتم تثبيتها. وأن لبنان منذ العام 2006 في مأمن وهناك أمن في الجنوب على الحدود وعلى مستوى كل لبنان، لا احد اعطى لبنان هذا الامن انما هو حققه بدماء شهدائه”. ولفت في مقابلة مع قناة "المنار" بمناسبة الذكرى الـ13 لعدوان تموز 2006 الى ان "الردع القائم هو بين قوة شعبية ودولة تعتبر نفسها قوة عظمى في المنطقة وهذه المعادلة يعترف بها العدو بقادته ومسؤوليه واعلامييه، والمقاومة اليوم اقوى من اي زمن مضى".



واوضح ان "خلال 13 عاما المقاومة تطورت كما ونوعا وهذا ما يسلم به الاسرائيلي ويتحدث به، النمو في القدرة البشرية كان كبيرا جدا فالاعداد تضاعفت بشكل مضاعف وايضا البناء من خلال الميدان لا سيما ما حصل في سورية، بالاضافة الى القوة الهجومية على مستوى المشاة (القوة البرية) مسلحة على مستوى عال ولديها الخبرة وتراكم التجربة، فضلا عن تطور القوة والقدرة الصاروخية نوعا وكما لاسيما الصواريخ الدقيقة والمسيرات من الطائرات، وايضا في بقية المجالات هناك تطور على الصعيد المعلوماتي وغيرها من الاسلحة بالاضافة الى اننا نريد ان نترك ونخبئ شيئا للعدو، الذي يخشى المقاومة اكثر من اي وقت مضى. قد يكون لدينا او لا، صواريخ لاسقاط الطائرات، هذه من المساحات، الغموض البناء بمواجهة العدو".

واضاف: "اليوم أنصح الاسرائيلي ان لا يعيد ادبيات انه سيرجع لبنان الى العصر الحجري، لان فيه استخفاف بلبنان، لكن لنطرح الى اين يمكن ان نعيد او نوصل اسرائيل ومستوطنيه"، وذكر بما سبق ان قاله في العام 2000 في بنت جبيل ان"اسرائيل اوهن من بيت العنكبوت"، وأكد ان "اليوم لديه قناعة اكثر انها اوهن من بيت العنكبوت".

ولفت نصر الله إلى ان "المقاومة قادرة ان تطال كل المساحة الجغرافية في فلسطين المحتلة، شمال فلسطين تحت مرمى نيراننا لاي فترة زمنية يريدونها"، وتابع "بخصوص الخط الساحلي في الكيان الغاصب من نتانيا الى اشدود (60 الى 70 كلم بعمق 20 كلم) جزء كبير من المستوطنين موجود بهذه المنطقة وفيه الكثير من الاهداف ككل مراكز الدولة الاساسية، وزارة الحرب، مؤسسات اخرى، مطار بن غوريون، مطارات داخلية، تجمعات صناعية وتجارية، بورصة اسرائيل، محطات انتاج وتحويل رئيسية للكهرباء، محطات للمياه والنفط وغيرها من المراكز"، واوضح "نوع من الصواريخ يتكفل بالشمال وبعض الصواريخ الى اماكن اخرى"، وسأل: "هل يستطيع الكيان ان يصمد؟، هنا يمكن ان نشاهد العصر الحجري"، وذكر بما سبق ان تحدث عنه من "قدرة المقاومة على استهداف حاويات الامونيا"، واكد ان "هذا الكيان مردوع من الذهاب الى حرب وهو يمتنع من القيام بغارة على لبنان، هو خائف من المقاومة في لبنان وانا ليس لديّ الكلمة المناسبة للتعبير عن المشهد والدمار الهائل هو الحد الادنى للتعبير".

"سيناريوهات جاهزة لأي حرب"

وقال نصر الله: "إن هناك الكثير من السيناريوهات الموضوعة الجاهزة للتنفيذ في اي حرب قد تقع"، وتابع "انا استبعد قيام العدو ابتداء بالحرب نتيجة ردع المقاومة، لان العدو يدرك ان النصر السريع لن يتحقق وهو يعرف ما يمكن ان يحل بهم في اي حرب التي ستضع اسرائيل على خط الزوال"، واضاف "حزب الله لم يكن في يوم من الايام مرتبط بشخص، فالمقاومة هي مؤسسة حيث هناك قيادات ومسؤولين وانا واحد منهم، لكن لكل شخص تأثيره الخاص لذلك ان رهان العدو على اغتيالي لا يمكن ان يصنع نصرا من خلاله بل ان الدماء عندنا تعطي الاندفاعة لكل المجاهدين وواجبنا ان لا نقدم صيدا سهلا لعدونا"، وشدد على "يقينه بتحقيق النصر على العدو في اي حرب مقبلة وعلى كل الصعد، ونحضر كل اسباب النجاح".

وأشار نصر الله الى ان "بحسب المنطق والزمن وليس بعلم الغيب لدينا فرصة كي أصلي في القدس"، واكد ان "كيان العدو غير قابل للبقاء".

وحول "صفقة القرن"، رأى ان "هذه الصفقة ستفشل لان عوامل نجاحها غير متوافرة واهم هذه العناصر هو موضوع القدس على اهمية الملفات الاخر"، ولفت الى ان "الاستكبار الاميركي هو الذي انهى صفقة القرن واطلق رصاصة الرحمة عليها وكل المحالات التي تجري اليوم هي لانعاشها". واوضح ان في لبنان الفلسطينيين يرفضون التوطين وايضا الارادة اللبنانية الجامعة، كل ذلك يعني ان التوطين لن يمر"، ورأى ان "الاميركي سيحاول الضغط على لبنان من باب الديون التي ترهق كاهل الدولة ولكن هذا الامر مقدور عليه لان هناك اجماع لبنان على رفض التوطين من اقصى اليمين الى اقصى الشمال الى الوسط خاصة اذا لم يتم اللعب بهذه الارادة اللبنانية من باب التوهين والتخويف".

"لبنان قادر على الاستفادة من ثروته النفطية"

وحول مسألة ترسيم الحدود في البر والبحر مع فلسطين المحتلة، قال نصر الله: "إن الاسرائيلي لا يريد ان تكون الامم المتحدة هي الراعي لمسألة المفاوضات حول النفط وترسيم الحدود، بل العدو يريد ان يكون الاميركي هو الراعي"، وتابع "لذلك لبنان يصر على ان تكون الامم المتحدة هي الراعي"، واضاف ان "بعض الخبراء لفتوا الى ان تعبير ترسيم الحدود البرية هو خاطئ لان الحدود البرية مرسمة مسبقا ويبقى ترسيم الحدود في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وهذا مع سورية"، واوضح "يمكن ان يكون هناك كشف تقني للحدود بل ان العدو يحاول خداع اللبنانيين لتبادل اراضي معينة في هذه المنطقة او تلك، هذا غير الموضوع المبدئي"، وقال: "في البحر لا يوجد ترسيم والرئيس نبيه بري يصر على تلازم بين البر والبحر وهذا له سبب طبيعي بأن ترسيم البحر يبدأ من البر، فإذا كنا مختلفين على هذه النقطة في الناقورة كيف سنتفق على ترسيم البحر؟، وان اي خلاف في تحديد النقطة بالناقورة ستنعكس على البحر"، ونبه من ان "الاسرائيلي يصر على التهميش المعيب للامم المتحدة ويصر على فصل مسارات الترسيم ولذلك القرار عند الدولة اللبنانية”.

وأكد ان "لبنان قادر على الاستفادة من ثروته النفطية، هناك حرب ارادات وعندما يقول لبنان ان هذه ارضنا او بحرنا لن يجرؤ العدو على الدخول لان لبنان قوي في هذه المعادلة، ولذلك يمكن البدء بآلية التلزيم، البعض يقول ان الشركات سترفض العمل في هذه المنطقة التي يدعي لبنان انها له، وانا اتعهد ان آتي بشركة لتتلزم هذا الامر وليس شرطا ان تكون ايرانية"، وشدد على ان "الاسرائيلي مردوع وهناك من يراهن على هذا الامر وسيأتي ليعمل في مجال النفط في لبنان"، واوضح ان "الرئيس بري صاحب القضية في هذا الموضوع ولا يحتاج تفويض من حزب الله او غيره".

الملف السوري

وبخصوص الملف السوري، أكد نصر الله ان "الدولة السورية تتعافى وهناك بعض الملفات العالقة كشرق الفرات وادلب والحل السياسي وكل يعمل على معالجته بحسب طبيعته وظروفه وانا لا اعتقد ان هناك عودة الى الوراء في سورية"، وتابع "نحن لا نتبلغ من الروس بل نتعاطى معهم كأصدقاء، فروسيا ليست جزءا من محور المقاومة، بل نحن ننسق مع القيادة السورية وقادة الجبهات هناك، وبالتالي لم يقولوا لنا شيئا في هذا الاطار. نحن عندما ذهبنا الى سوريا رفعنا شعار سنكون حيث يجب ان نكون، وهذا الامر تحدده القيادة السورية التي تقدر اننا يمكننا المساعدة هنا او هناك وانا احترم قراره واستجيب لقراره"، وأشار الى ان "الوضع في سورية اليوم الجيش استعاد عافيته بشكل كبير وهو وجد انه اليوم ليس بحاجة الينا، نحن متواجدون في كل الاماكن التي كنا فيها ما زلنا فيها ولكن لا داعي للتواجد هناك باعداد كبيرة طالما لا ضرورات عملية لذلك".

واضاف "ما يسمعه الايرانيون والسوريون من الروسي انه غير مقتنع حتى الساعة بوجوب او ضرورة خروج حزب الله او المساعدة الايرانية وبقية افرقاء محور المقاومة"، ورأى انه "حتى الساعة لا مصلحة لروسيا ان تخرج ايران من سورية"، واعتبر ان "الروس يحاولون تدوير الزوايا والوصول الى تسوية معينة تمنع مواجهة بين اسرائيل من جهة وحزب الله او ايران في سورية"، وتابع "هناك حالة تنسيق كبيرة بين الروسي والايراني في الموضوع الميداني وايضا السياسي وهناك لقاءات وزيارات متبادلة كثيرة"، واوضح ان "ايران وروسيا اقرب الى بعض من اي وقت مضى، التقارب كبير في الرؤية وان لم يكن هناك تطابق وذلك بفضل سياسات ترامب".

"نلتقي دائما مع الرئيس السوري"

واكد ان "نتانياهو يخادع شعبه وهو يلعب سياسة حافة الهاوية لان ايران لن تخرج من سورية فهذه ارادة سورية والرئيس الاسد وارادة الايرانيين".

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واوضح ان "في سورية هناك قيادة للمعركة وليس حزب الله هو القائد كي يطالب بالرد على الرغم من انه اذا قتل الاسرائيلي اي من شبابنا بسورية سنرد في لبنان وهذه المعادلة لا تزال سارية ولذلك العدو يحاذر قتل اي من شبابنا حتى ممن يقود وسيلة النقل التي تصف احيانا"، ولفت الى ان "قائد المعركة في سورية هو القيادة السورية وحتى الآن هي تنظم اولوياتها: واولها مكافحة الارهاب والتنظيمات المسلحة من دون الذهاب الى حرب مفتوحة مع اسرائيل والاكتفاء برد السلاح الجوي الموجود بالاضافة الى ادخال منظومة الـ "اس 300".

اضاف: "اقول لنتنياهو افعلوا ما شئتم ايران لن تخرج من سورية"، وقال: "نلتقي دائما مع الرئيس السوري لكن لا نذكر ذلك لأسباب امنية".

"استبعد ان تقدم اميركا على حرب"

وعن الاوضاع في المنطقة، قال نصر الله: "ايران لن تبدأ حربا واستبعد ان تقدم اميركا على حرب على ايران ابتداء والفرضية الثالثة هي التدحرج لكن سيعمل الطرفان بقوة على عدم التدحرج الى حرب"، واضاف ان "الايرانيين ارسلوا رسالة عبر دولة ثالثة في نهار ذلك اليوم اذا قصفتم اي هدف في ايران او لايران نحن سنقصف اهدافا اميركية ولهذا تم ايقاف الضربة"، وتابع "ايران لن تفاوض اميركا مباشرة وهذا موقف كل المسؤولين فيها وهم منفتحون على كل المبادرات بما يحفظ مصالحهم”، وأكد ان "ايران لن تركع نتيجة العقوبات بل هذه العقوبات ستقوي الانتاج الداخلي الايراني".

وسأل "من مصلحة من أن تذهب المنطقة الى حرب مدمرة؟"، واعتبر ان "مسؤوليتنا جميعا في المنطقة العمل لمنع حصول الحرب الاميركية على ايران لأن الكل يجمع أنها مدمرة"، وشدد على ان "كل دولة ستكون شريكة في الحرب على ايران أو تقدّم ارضها للاعتداء على ايران سوف تدفع الثمن". وقال: "يجب أن تفهم اسرائيل أن أي حرب في المنطقة لن تكون محيدة عنها أبدا، وايران قادرة على قصف اسرائيل بشراسة وقوة"، وأوضح "عندما تفتح الحرب على ايران يعني فُتحت الحرب في المنطقة كلها"، واشار الى ان "الذي يمنع الاميركي من الذهاب الى حرب هو أن مصالحه في المنطقة كلها معرضة للخطر، وعندما يفهم الاميركي ان هذه الحرب يمكن ان تطيح وتزيل اسرائيل يعيد النظر".

وكشف نصرالله " ان "ادارة ترامب تسعى الى فتح قنوات اتصال مع حزب الله. وكلفت وسطاء بالاتصال بنا".

ونوّه إلى أن "في لبنان هناك من يقول سننأى بأنفسنا عن الحرب، وانا اقول اذا وقعت الحرب لن يستطيع أحد ان ينأى بنفسه عنها"،

حادثة ​قبرشمون​

أما في حادثة ​قبرشمون​، فأكّد أن "الحادثة كانت كبيرة جدًّا والله دفع بلاء كبير عن لبنان، ولنفترض أن الوزير ​صالح الغريب​ قد استشهد ماذا كان سيحصل؟ نحن كنّا طرفًا في التهدئة، والحديث ان "حزب الله" يريد تفجير الساحة الدرزية هو كلام قليل الأخلاق"، جازمًا أن "مصلحتنا هي الاستقرار، ومن الطبيعي أن نقف الى جانب حليفنا الذي اعتدي عليه وقتل، ومن الطبيعي ان نكون في دارة خلدة اولا لان حليفنا مظلوم ومقتول". ولفت إلى "أنّنا كنا على اتصال مع كل الجهات، مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ومع كل المسؤولين وكان لنا دور بالتعاون مع النائب ​طلال أرسلان​ لفتح الطرقات".

وأعلن نصرالله أنّ "هذا الملف يجب ان يعالج، ومسؤولية العلاج هي مسؤولية الدولة، والرؤساء الثلاثة مهتمون وواضح انهم يواكبو الأمر، ونحن في صورة الاتصالات ولكن لسنا من يديرها"، داعيًا إلى "عدم التصعيد. نقف إلى جانب حليفنا، وليس صحيحا أنّ قوى "8 آذار" تعطّل الحكومة، ورئيس الوزراء ​سعد الحريري​ بادر إلى تأجيل الجلسة وذلك كان حكيمًا". وأوضح "أنّنا لسنا مع تعطيل الحكومة، والتأجيل امر حكيم ولكن ما هو قائم ليس تعطيلًا. نحن موقفنا واضح إلى جانب أرسلان والغريب: هم طالبوا بتحويل الملف إلى ​المجلس العدلي​ وهذا الامر منصف، فاليوم نحن نتحدّث عن حادث كبير وكاد يفجّر البلد، ومن المعيب القول إنّ "حزب الله" طلب من أرسلان الذهاب إلى المجلس العدلي، فهذا حقّه وهذا أمر منطقي وهناك سوابق،ومن المفترض أن نصل إلى خاتمة طيّبة".

"جنبلاط هو من أخطأ معنا"

وحول العلاقة مع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، أكد "أننا على خلاف كبير مع جنبلاط منذ عام 2005، وهو من أخطأ معنا وكنّا دائمًا حاولنا استيعاب الأمر، وفي الآونة الأخيرة نظّمنا الخلاف في ما بيننا، وأنا شخصيًّا لا أقبل أن يُشتم اصدقاؤنا وحلفاؤنا لأننا لا نشتم حلفاءه". اضاف: "فور تسلم الوزير وائل ابو فاعور وزارة الصناعة اتّصل بمعاوني السياسي ​حسين الخليل​ وقال له هل انتم مهتمين بقرار الحاج حسن؟ (رخصة لآل فتوش بمعمل ترابة) وكان جوابنا نعم وبعد ايام شطب القرار، واعتبرنا ان هذا القرار مهينًا بالنسبة لنا"، معلنًا "أنّني طلبت من الاخوان في "حزب الله" وقف العلاقة مع جنبلاط. عليه تصحيح الخلل، وهو يتراجع في طائفته وعليه مراجعة ذلك"، مشدّدًا على أنّ "من المعيب القول إنّ ​مزارع شبعا​ غير لبنانيّة، ونحن لم نعلّق على هذا الكلام".

ورأى أنّ "التسوية السياسية باقية ونحن كنّا مسهّلين لها ولكن لسنا من رعاتها، وتجربة ربط النزاع مع الرئيس الحريري جيّدة، ونحن متمسكون ببقائه على رأس الحكومة"، مركّزًا على أنّ "علاقتنا مع باسيل ممتازة ومن حقّه القيام بجولات في المناطق، ووصفنا رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بالجبل، ونحن وإيّاه على رأس الجبل". ولفت إلى أنّ "الكلام عن رئاسة الجمهورية مبكر جدًّا، و"الله يطوّل" بعمر الرئيس عون".

"​العقوبات الأميركية​ إساءة للبرلمان و​الدولة"

أمّا بالنسبة إلى ​العقوبات الأميركية​ على "حزب الله"، فأشار إلى أنّ "هذا الأمر ليس جديدًا. الجديد هو بوضع نائبين على لائحة العقوبات والجديد هو الإساءة للمجلس النيابي و​الدولة اللبنانية​، أنا شخصيًّا لا أطالب أحدًا في لبنان بأي شيء وأشكر كلّ من أخذ موقفًا طيّبًا في هذا الموضوع".

وأكّد "أنّنا لا نحرج المصارف ونأمل أن لا يكون هناك تبعات لهذه العقوبات"، مسلّطًا الضوء إلى أنّ "بعض اللبنانيين الآن يتحدثون عن أنّ حلفاء "حزب الله" سيتعرّضون للعقوبات، ولكن من يدعو أميركا لوضع حلفاء "حزب الله" على لائحة العقوبات، فهذا الأمر يرقى إلى الخيانة، وعلى لبنان أن يسأل نفسه إذا كان يريد أن يتخلّى عن قوّته". وأوضح أنّ "العقوبات مؤثرة علينا وعلى إيران، ولكن لدينا خيارات لترتيب امورنا"، مشجًّعًا السياح على "المجيء إلى لبنان".