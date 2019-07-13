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الإمارات تزود مستشفى فى اليمن بـ655 اسطوانة أوكسجين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زودت دولة الإمارات العربية المتحدة، مستشفى النصر العام بمحافظة الضالع، بـ 295 اسطوانة أوكسجين للمرة الثالثة خلال العام الحالى، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"

أشرف على تسليم اسطوانات الأوكسجين "الهلال الأحمر الاماراتى" ووكيل المحافظة نبيل العفيف الذى عبر عن شكره لدولة الإمارات على اهتمامها بدعم المستشفى كونه الوحيد فى الضالع الذى يستقبل المرضى والجرحى من كل مديريات المحافظة.

من جانبه ثمّن نائب مدير مستشفى النصر الدكتور محمد على، هذا الدعم السخى والمستمر من قبل دولة الإمارات.

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كانت الامارات زودت المستشفى بـ 180 اسطوانة كدفعة أولى، تبعتها بدفعة ثانية شملت 180 اسطوانة ثم الدفعة الثالثة 295 اسطوانة ليصل العدد الإجمالى إلى 655 اسطوانة حتى الآن.

 

 

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