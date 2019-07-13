طقس الخليج .. ارتفاع فى درجات الحرارة والامارات 45 درجة مئوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدن الخليج ارتفاع فى درجات الحرارة وتسود اجواء حارة في أغلب المناطق.
الكويت 48 درجة مئوية
المزيد من الإرتفاع وتسود اجواء حارة في أغلب المناطق، ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة في العاصمة الكويت مابين 48 درجة مئوية، في حين تكون أقل من ذلك على المناطق الساحلية.
يستمر الطقس الحار مسيطراً على أجواء المملكة، وخاصة الأجزاء الشرقية وصحراء الربع الخالي، في حين يكون الطقس صيفي إعتيادي في باقي مناطق المملكة، وتكون درجات الحرارة في العاصمة الرياض بحدود 42 درجة مئوية.
الامارات 45درجة مئوية
تشهد الامارات يوم "السبت" طقساً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق ويحتمل سقوط بعض الأمطار خاصة على البحر والجزر ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الغربية والساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية وشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان
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